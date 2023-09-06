محافظ الطائف وسمو رئيس الاتحاد السعودي للهجن يكرّمان مركز وقاء لجهوده بمهرجان ولي العهد

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كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الدولي للهجن، رئيس الاتحاد السعودي للهجن ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم ، المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” نظير الجهود المبذولة خلال مهرجان ولي العهد للهجن 2023.

وتسلَّم التكريم مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة، وضيوف المهرجان من داخل وخارج المملكة.

ويقدم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” الأعمال البيطرية ومكافحة نواقل الأمراض، خلال مهرجان ولي العهد للهجن، من أبرزها تخصيص فرق الدعم البيطرية المكونة من 8 فرق بيطرية، تضم أطباء ومساعدين و 4 فرق لمكافحة نواقل الأمراض، وكذلك 4 عيادات متنقلة و 4 مركبات للمكافحة والاستقصاء.

وتهدف هذه الجهود للمحافظة على بيئة آمنة للهجن والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة طيلة أيام المهرجان.