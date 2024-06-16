محافظ الطائف يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد بالخالدية.

وأمّ المصلين هلال بن مشعان الحارثي، حيث حمد الله تعالى وأوصى المسلمين بتقوى الله عزوجل فبها أمر اللهُ ووصَّى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتن وإلا أنتم مسلمون).

وقال في خطبة العيد التي ألقاها اليوم عن فضل خدمة المملكة لحجاج بيتِ اللهِ الحرام، وجهود الجهات المعنية.

وأضاف الحارثي إنَّ يومَكم هذا يومٌ عظيم، وجزء زمني كريم، إنه يوم النحر، يوم الحج الأكبر إنه يوم إعلان التوحيد، والبراءة من الشرك والتنديد، مشدداً على الجميع بوجوب التلاحم مع الوطن وقيادته لخدمة وفد الرحمن، والرد على دعاوى التشويه، والدعاء لولاة أمرنا بالتوفيق والصلاح والسداد، ولوطننا بالنصر والتمكين.

وأكد أن لهذا الدين الكريم نظاماً، وأركانًا وشرائعَ وسُنناً، فأهم أركانه بعد الشهادتين الصلوات الخمس، إنها الصِّلة بين المخلوق والخالق، ولها أحمد الأثر على الجوارح والروح، وهي مِن أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والدين، فأقيمُوها كما أمر بذلك ربكم، ومروا بها مَن تحت أيديكم ولا يقتصرُ هذا الدينُ العظيمُ على الصِّلة بالخالق فحسب، بل يشملُ الصِّلةَ بالمخلوق، فالمسلم مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده، وإن المؤمنَ ليدرك بُحسن خُلُقه درجةَ الصائم القائم؛ كما أخبر بذلك نبيُّ الهدى.