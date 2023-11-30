محافظ الطائف يتسلم تقريرًا عن أعمال وأنشطة مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، تقريراً عن أعمال وأنشطة مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة عبدالله الزايدي , حيث اطلع سموه على تقرير احتوى على مجموعة من الخدمات والأعمال والأنشطة والمبادرات المتخصصة بالمجال الرياضي، وما تتضمنه من أساليب في نشر وتعزيز الثقافة الرياضية والصحية في مجتمع الطائف؛ والبرامج التطوعية، والاستضافات التي شهدتها وتشهدها المحافظة لمعسكرات عدد من المنتخبات في الألعاب المختلفة.

كما استمع إلى شرح عن جهود الفرع وإنجازاته، وآخر التطورات في الفعاليات الرياضية القادمة، مثمنًا جهود المكتب، متطلعًا لعمل مشترك واستراتيجية تستطيع من خلالها أندية المحافظة الوصول إلى مراكز متقدمة وإنجازات نوعية تنعكس على رياضة الطائف، وتحقق تصاعد جليًا على المستويات والنتائج.

وثمن الزايدي من جهته، دعم واهتمام سموه لكل ما يرتقي بالقطاع الرياضي في الطائف.