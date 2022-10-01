محافظ الطائف يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمقر المحافظة اليوم شعلة دورة الألعاب السعودية 2022 في إطار جولتها الترويجية للرياضة الأولمبية بالمملكة، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار بن سعود نائب المدير العام لدورة الألعاب السعودية، وعددٍ من أعضاء الجنة العليا المنظمة والرياضيين بالمحافظة.

وانطلقت الشعلة من ميدان قصر شبرا التاريخي مروراً بالمنطقة التاريخية ودوار المئوية وصولاً إلى ديوان المحافظة، حيث قام بحمل الشعلة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات.

وثمن سمو محافظ الطائف الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للرياضة والرياضيين، مما انعكس إيجاباً على تحقيق قفزاتٍ نوعية على الصُّعد كافة، مشيداً سموه بمتابعة سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، وسمو نائب رئيس اللجنة، وحرصهما الدائم على تفعيل الحركة الرياضة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن العاصمة الرياض تستعد لاستقبال أكبر حدث رياضي سعودي خلال المدة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر من العام الحالي، بمشاركة أكثـر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري يمثلون أكثر من 200 نادٍ، سيتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية.