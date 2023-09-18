محافظ الطائف يتسلّم الرئاسة الفخرية لجمعية العون الخيرية

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، الرئاسة الفخرية لإدارة جمعية العون الخيرية،وذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد سيحان الزهراني، وأعضاء مجلس الإدارة.

ورحب سموه بأعضاء الجمعية متمنيآ لهم التوفيق لتقديم أفضل الخدمات للمحتاجين انطلاقاً من حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة بالدور الذي تقوم به الجمعية لتحقيق التقدم في برامج المسؤولية المجتمعية والتنموية من خلال منظومة متكاملة من البرامج التي تسهم في تنمية مستدامة للمحتاجين بالمحافظة.

كما اطّلع سمو محافظ الطائف على إيجاز للبرامج التي تتسم بكونها برامجًا تنموية تهدف إلى الوصول بالإنسان إلى تحقيق الإيجابية الذاتية للأسرة المحتاجة، والإيجابية المجتمعية، لتحقيق أعلى معايير الجودة من خلال مسارات وبرامج خيرية نوعية تلائم متطلبات أهالي المحافظة.