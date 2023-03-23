محافظ الطائف يتفقد مطار الطائف الدولي

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قام صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بزيارة تفقدية لمطار الطائف الدولي للاطمئنان على راحة المسافرين .

واستمع سموه في بداية الجولة إلى شرح من مدير عام مطار الطائف الدولي عبدالرحمن الهاشمي عن جاهزية المطار وآلية عمل المطار والجهات والشركات العاملة فيه، وعن خطة عمل المطار خلال هذه الفترة لاستقبال المعتمرين وتقديم الدعم وتسخير كل الخدمات والإمكانات المتاحة من أجلهم وعامة المسافرين.

وأشار مدير عام المطار أن خدمة المعتمرين، واجب وطني يبعث الفخر والعزة لكل من يسهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن المطار يعمل على خدمة المسافرين بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بمحافظة الطائف بدايةً من الاستقبال والترحيب، ومن ثم تسهيل إنهاء إجراءات الوصول والدخول مع توفير منصة للاستشارات الطبية ومنصة للتوعية الدينية مهيئين جميع ما يحتاجه الضيف والزائر.

وفي نهاية الزيارة عبّر سمو محافظ الطائف عن فخره واعتزازه بما رَآه من خدمات وتسهيلات ومبادرات تجسد عناية واهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.