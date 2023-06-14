محافظ الطائف يتفقد ميقات قرن المنازل

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وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود اليوم، على جاهزية ميقات قرن المنازل الواقع على طريق السيل – مكة المكرمة- للاطلاع على استعدادات استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر، يرافقه وكيل المحافظة ناصر السبيعي.

واستمع لشرح عن توعية الحجاج وإرشادهم لاتباع التعليمات التي تكفل سلامتهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة – بإذن الله – خلال حج عام ١٤٤٤هـ .

وأعرب سمو محافظ الطائف في ختام زيارته التفقدية عن سعادته بما شاهده من حسن في التنظيم ودقة في الأداء، حاثاً الجهات الحكومية المشاركة على بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم خدمة مميزة لضيوف بيت الله الحرام .