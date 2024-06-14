محافظ الطائف يتفقد نقاط الفرز الأمني في الخالدية والهدا والمحمدية

المناطق_واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، ميدانياً على نقاط الفرز الأمني في نقطة الخالدية والمحمدية والهدا.

وشاهد سموه سير العمل وإجراءات الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن المتوجهين للمشاعر المقدسة والتأكد من الالتزام بالأوامر والتعليمات والحصول على تصاريح الحج قبل مغادرتهم.

وبدأت جولة سموه من نقطة فرز الخالدية، حيث شاهد سير العمل والرصد للحجاج والتأكد من حصولهم على تصاريح نظامية تخولهم أداء مناسك الحج عبر التقنية الحديثة ، ثم انتقل إلى نقطة جبل الهدا وشاهد التواجد الأمني والتدقيق على التصاريح والمركبات وعدم مغادرة من لا يحملون التصاريح اللازمة.

ثم وقف الأمير سعود بن نهار بن سعود على نقطة المحمدية في مركز الشفا التي تربط الطائف بطريق الساحل، حيث أطلع على إجراءات الفرز وأعمال رجال الأمن.

وثمّن سمو محافظ الطائف لرجال الأمن والجهات الحكومية والخدمية جهودهم في حفظ الأمن وخدمة حجاج بيت الله الحرام.