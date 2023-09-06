محافظ الطائف يدشن تطبيق المدن الصحية الأول

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف رئيس اللجنة العليا لمدينة الطائف الصحية اليوم, تطبيق “مدينة الطائف الصحية”, الذي يعد الأول من نوعة على مستوى المملكة والشرق الأوسط.

وقدم سموه الشكر والتقدير لجميع العاملين في برنامج مدينة الطائف الصحية والتطبيق الذي سيخدم القطاعات ذات العلاقة بالمدن الصحية كافة وسيكون إضافة لمحافظة الطائف.

ثم شاهد عرض قدمه المشرف على برنامج المدن الصحية تركي دغريري حول الخدمات التي يقدمها التطبيق الذي سيكون المنصة الرسمية لجائزة سموه للعمل التطوعي والمجتمعي, كما يحتوي على عدد من الخدمات والأقسام المجتمعية والصحية والبيئية ومنها إبراز المعالم المختلفة بمحافظة الطائف، ويضم منصة إخبارية ، ومنصة مع المجتمع التي تتبنى طرح الأفكار لخدمة المحافظة وتساعد في محاربة الظواهر السلبية والتشوه البصري ، وكذلك قسم للصحة واللياقة ، وتعزيز الصحة ، ومنصة لتوجيه البلاغات كما سيتم تحديثه وفق احتياجات التطبيق وبما يتناسب مع خدمات المدن الصحية ، وثمن سموه لشركة ياز وبانوراما ومالكها الدكتور طلال العرابي دعم تنفيذ التطبيق ومشاركتهم في الأعمال المجتمعية.

حضر التدشين نائب مدير الشؤون الصحية الدكتور فواز الزايدي.