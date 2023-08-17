محافظ الطائف يدشن 8 مبانٍ تعليمية بمبلغ تجاوز 100 مليون ريال

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، اليوم، 8 مبانٍ تعليمية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليون ريال؛ يستفيد منها أكثر من 5500 طالب وطالبة في مدارس تعليم الطائف، بحضور مدير عام تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وشاهد سموّه عرضًا مرئيًا حول المشروعات التعليمية المنفذة، مستمعًا إلى كلمة من مدير عام التعليم بالمحافظة حول المشاريع المنفذة، وقيمتها، ومدة تنفيذها ودورها، في دفع العجلة التنموية للتعليم في المحافظة؛ لتنضمّ للمرافق الحيوية التي تقدم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات.

وبيّن الدكتور الغامدي ما تميزت به المشاريع التعليمية الحديثة من المباني المدرسية والمجمعات التعليمية، بالمواصفات العالية والمرافق المرموقة والتجهيزات التقنية الحديثة، مؤكدًا سعيه نحو تحقيق تطلعات القيادة في بناء جيل يتسلح بالإيمان والقيم والولاء الوطني، ويتكئ على الكفايات والإسهام في التطوير والنهضة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الغامدي أن هذه المشاريع تأتي انعكاسًا لنجاح الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم في خفض نسبة المباني المستأجرة في التعليم، وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة، كما تُسهم في رفع نسبة المباني التعليمية النموذجية المستوفية لمعايير وأنظمة تنفيذ المشاريع التعليمية الجديدة، وفق أحدث التصاميم المعمارية؛ التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس.