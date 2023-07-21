محافظ الطائف يدشّن مهرجان اللوز البجلي وخيرات الطائف

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم فعاليات مهرجان اللوز البجلي وخيرات الطائف، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ولمدة 4 أيام بجوار مصلى العيد بالردف.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ثم تجول على مواقع عرض المنتجات الزراعية واستمع لشرح عن مزارع اللوز البجلي.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي أن المهرجان يشارك به مزارعو اللوز البجلي، والتين، والبخارة الخضراء، والتين الشوكي، والعسل لعرض منتجاتهم الزراعية والتعريف بها فيما يصاحب ذلك فعاليات متنوعة على مسرح المهرجان طوال مدة المهرجان، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية في مناطق المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة للتعريف بالميز النسبية لكل منطقة ودعماً للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات.

وأضاف الخليف أن محافظات منطقة مكة المكرمة تزخر بتنوع إنتاجها للمحاصيل الزراعية بجودة عالية إذ تهدف الوزارة من خلال المهرجانات إلى دعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية ، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي بالطائف يحظى باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف لتسخير كل السبل لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي بالمحافظة .