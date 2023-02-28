محافظ الطائف يرأس اجتماعاً تحضيرياً لبطولة الملك سلمان للأندية العربية

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رأس صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم, اجتماعاً تحضيرياً بمشاركة مدراء الجهات ذات العلاقة لبحث استعدادات المحافظة لبطولة كأس الملك سلمان” للأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، التي تستضيفها المملكة في مدن الطائف وأبها والباحة.

وأكد سموه أهمية هذه البطولة كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأهميتها لمحافظة الطائف, مشيراً إلى أهمية بدء جميع الجهات ذات العلاقة بالاستعداد بكامل جاهزيتها لهذه البطولة.

واستمع سموه لأبرز ما ستقدمه الجهات من خدمات داعمة لإبراز هذا الحدث, إضافة إلى التجهيزات المتعلقة باستقبال المشاركين والمواصلات وغيرها.

يذكر أن منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية المزمع أن تحتضنها المملكة الصيف القادم، وسيعلن عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات لاحقاً.