محافظ الطائف يرأس اجتماع المجلس المحلي للمحافظة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي بمقر المحافظة اليوم، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير في جلسته الرابعة عشر من الدورة السادسة.

وفي بداية الإجتماع نوه سمو محافظ الطائف بتوجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ودعمهما ومتابعتهما تنفيذ مشاريع المحافظة.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال شملت المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.

واتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات المتعلقة بالمشاريع التنموية الشاملة.