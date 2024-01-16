محافظ الطائف يرأس اجتماع المدن الصحية بالمحافظة

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ناقش صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف رئيس اللجنة العليا للمدن الصحية، اليوم عبر – الاتصال المرئي – , اجتماع المدن الصحية، بمشاركة الجهات الحكومية والخدمية في المحافظة.

وتناول الاجتماع تحديث بيانات ملف مدينة الطائف الصحية قبل زيارة منظمة الصحة العالمية، على أن تتفاعل الجهات الحكومية والخدمية واللجان الفرعية للبرنامج مع الأداء قبل الزيارة وخلالها.

وأبدت الجهات المشاركة استعدادها للظهور بالشكل المناسب للطائف.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها مساهمة الجهات الحكومية والخدمية الأعضاء في نشر الأعمال التي تنفذها الجهات، ودعم أعمال اللجان الفرعية من قبل مسؤولي الجهات الأعضاء.