محافظ الطائف يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة

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رأس صاحب السمو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية، في مقر المحافظة، الاجتماع السنوي للجنة الدفاع المدني الفرعية للعام 1444هـ، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وناقش الاجتماع التنسيق والاستعداد الدائم بين جميع الجهات المعنية، لمواجهة الحالات الطارئة والخطط المعدة للتعامل مع مختلف الظروف، وخصوصا أوضاع السيول والأمطار والتأكد من التزامها بالاشتراطات والتعليمات، والعمل على إعادة تخطيط المناطق المخصصة لها واستخدام التقنية الحديثة وربطها بغرفة عمليات الدفاع المدني.

وجرى استعراض ما تم تنفيذه خلال موسم الأمطار في هذه الأيام سواء قبل أو بعد أو أثناء هطول الحالة المطرية والتعاون التكاملي بين الجهات الحكومية ، بما ينعكس على تطبيق التعليمات المرتبطة بالسلامة.

وأكد سمو محافظ الطائف أهمية تعزيز جميع وسائل السلامة التي تسهم في حفظ الأرواح والممتلكات.