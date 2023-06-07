محافظ الطائف يرعى حفل طلاب مدارس الأندلس الأهلية

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رَعَى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف حفلَ تخريج طلاب مدارس الأندلس الأهلية بالطائف, بحضور وكيل المحافظة ناصر بن حمود السبيعي، والمدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف، وذلك بفندق الإنتركونتيننتال بالطائف.

وأكد مدير المدرسة مرضي بن علي العلياني اهتمام سموه بأبنائه الطلاب وتشجيعه لهم، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الخريجين لهذا العام بلغ ١٥٥ طالبًا، مقدمًا التهنئة لهم على تخرجهم وانتقالهم إلى مرحلة تعليمية أكثر نضوجًا وتخصصًا.

وشاهد الحضور أوبريتًا عن محافظة الطائف والمدارس، دشّن بعدها سمو محافظ الطائف المقر الجديد للمدارس.