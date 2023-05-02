محافظ الطائف يزور مفتي عام المملكة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف.

ورحب سماحة مفتى عام المملكة بسمو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز, داعياً الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ لحرصهم الدائم لما فيه الخير لهذه البلاد ومواطنيها.