محافظ الطائف يستقبل إدارة جمعية الوداد الخيرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف؛ رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام حسين بحري والفريق المرافق.

وأشاد محافظ الطائف خلال اللقاء بالجهود التي تقدمها في خدمة الأطفال الأيتام من فاقدي رعاية الوالدين دون عمر السنتين بإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة.

وبين “بحري” أن جمعية الوداد تعمل اليوم من خلال فروعها في جميع مناطق المملكة، ومنها الطائف، بدعم ولاة الأمر والمسؤولين وأهل الخير والعطاء واستطاعت إثبات قدرتها على خدمة الأيتام وتقديم الأفضل لهم، وهو ما يشهد به الأثر الذي تركته على حياة أكثر من 1000 طفل يتيم و1000 أسرة نبيلة احتضنتهم.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية وأبرز انجازاتها وجهودها التي أنجزتها لخدمة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية والأسر المحتضنة لهم.