محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمّع الصحي بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه, اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمّع الطائف الصحي الدكتور طلال المالكي.

ونوه الأمير سعود بن نهار بن سعود بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وبمتابعة معالي وزير الصحة، حاثاً على مضاعفة الجهود للوصول لخدمات أكبر وأشمل لخدمة المواطنين والمقيمين وقاصدي المستشفيات والمراكز الصحية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جهته أعرب الدكتور طلال المالكي عن شكره لسموه على الدعم المستمر والتحفيز الدائم للوصول بمستوى الخدمات الطبية إلى مستويات أعلى، مؤكداً حرصه وفريق العمل على سرعة الإنجاز وجودة الخدمات والوصول إلى المريض في أقرب نقطة إلى سكنة من خلال تفعيل دور المراكز الصحية الأولية.

ثم اطلع سموه على خطة عمل التجمع الصحي خلال الفترة القادمة.