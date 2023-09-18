محافظ الطائف يستقبل القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية السيد وانغ تشي مين الذي يزور المحافظة حاليًا.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالقنصل الصيني والوفد المرافق, منوهًا بالعلاقات الودية بين البلدين، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبر القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة عن بالغ شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالنهضة التنموية والاقتصادية الشاملة التي تعيشها المملكة في شتى المجالات ومن بينها محافظة الطائف لما تمتلكه من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية.