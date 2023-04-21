محافظ الطائف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بالمحافظة اليوم, المهنئين بعيد الفطر المبارك من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية ومشايخ القبائل وأهالي المحافظة.

ونوه سموه خلال الاستقبال بما أنعم به رب العزة والجلال على هذه البلاد من نعم وخيرات عظيمة, سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالخير والمسرّات على الجميع، مشدداً على ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقواعد الشريعة الإسلامية السمحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

حضر الاستقبال وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي ومدير شرطة المحافظة اللواء عثمان اليوسف.