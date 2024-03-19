محافظ الطائف يستقبل رئيس المحكمة العامة في المحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مقر المحافظة، رئيس المحكمة العامة الشيخ فهد الشهري.

وأشاد سموه خلال الاستقبال بعمل المحاكم في توظيف التقنية من خلال المعاملات لتسريع إنجاز القضايا التي تستهدف شرائح المجتمع كافة.

فيما قدم رئيس المحكمة العامة الشكر والتقدير لسمو محافظ الطائف على دعمة الدائم والمتابعة المستمرة للقطاعات الحكومية والخدمية والخاصة كافة، مشيرا أن التقدم الكبير الذي تشهده المحاكم في المحافظة، واستخدامها المتصاعد للتقنية الحديثة في القضايا كافة أسهم في التسهيل على المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز أعمالهم.