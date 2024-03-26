محافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية الفرقان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف , في مكتبه اليوم , الرئيس التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم “الفرقان” عليوي الجعيد.

واستمع سموه لإيجاز عن أعمال الجمعية والبرامج التي تقدمها , حيث بلغ عدد المستفيدين من الجمعية 58 ألف طالب وطالبة , ويخدم المستفيدين 1200 معلم ومعلمة , يتوزعون على 1200 حلقة وقاعة نسائية , بالإضافة إلى توفير منصات إلكترونية لتعليم القرآن الكريم وعلومه حول العالم.

واشاد محافظ الطائف بالجهود الكبيرة التي اطلع عليها من خلال التقرير لخدمة المستفيدين ، في ظل الاهتمام الكبير الذي تشهده جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- .