محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس جمعية ترابط الأسرية

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف , اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية ترابط الأسرية الخيرية جمال الربيعي والفريق المرافق .

وتسلّم سموه تقريرًا عن أعمال الجمعية متضمن إنجازات الجمعية وبرامجها الخدمية المقدمة للمستفيدين؛ مطلعًا على أهم المشاريع التي تنفذها الجمعية وأهدافها وبرامجها وإحصاءاتها.

وأشاد سموه بما تقدمه الجمعية من رعاية للأسرة وما تقدمه من برامج تأهيلية تعين على إنجاح الحياة الأسرية.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية جمال الربيعي، أن جمعية “ترابط” الأسرية وضعت خططاً عملية لتؤدي دورها، والتوسع والانتشار لخدمة أهالي محافظة الطائف؛ مبيناً أن الجمعية تعمل لخدمة العديد من المستفيدين منذ تأسيسها.