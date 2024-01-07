محافظ الطائف يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الإرشاد السياحي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف, رئيس نادي الإرشاد السياحي بالطائف بندر العتيبي وأعضاء الجمعية.

واطلع سمو محافظ الطائف على التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والنادي, مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به المرشد السياحي، والتعريف بالمحافظة والمقومات السياحية والتاريخية والزراعية والثقافية والتجارية.

واستمع سموه لإيجاز عن البرامج والفعاليات السياحية والخطط المستقبلية الرامية لجذب السياح والتعريف والمشاركة الفاعلة في جميع المناسبات التي تقام في المحافظ.