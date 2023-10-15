محافظ الطائف يستقبل رئيس وأعضاء نادي عكاظ الرياضي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، رئيس وأعضاء نادي عكاظ الرياضي شاكر العصيمي المُنتخب حديثًا، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة عبدالله الزايدي.

وأكد سموه على دعمه لنادي عكاظ، متطلعًا لعمل مشترك مُمنهج وجليّ، واستراتيجية تنموية تستطيع من خلالها أندية المحافظة؛ الوصول إلى مراكز متقدمة ومواصلة الإنجازات بما يحقق تصاعد في المستويات والنتائج إلى الأعلى, مشيراً إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية في تطور الرياضة وتحقيقها المنجز المأمول منها.

واطّلع الأمير سعود بن نهار, على أبرز الملفات والإنجازات وعلى أهداف ورؤية النادي خلال هذه الفترة؛ والفترة المستقبلية القادمة، مشيداً بجهود أندية المحافظة والقائمين عليها، مؤكداً حرصه على تفوقها واستمرار النتائج المتميزة لها.

فيما ثمن رئيس نادي عكاظ , دعم واهتمام سموه لكل ما يرتقي بالقطاع الرياضي في محافظة الطائف .