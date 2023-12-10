محافظ الطائف يستقبل عضو لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة ويؤكد أهمية نشر ثقافة العفو والإصلاح

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم، عضو لجنة أصلاح ذات البين بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي بن يوسف الزهراني.

وأكد سموه الدور البارز للجان إصلاح ذات البين وإسهاماتها في حل كثير من القضايا، وتبنيها نشر ثقافة العفو والإصلاح، التي تأتي ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرصهما على أن يكون المجتمع السعودي مجتمعًا مترابطًا ومتحابًا متماسكًا, إلى جانب تقوية الروابط وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع عبر حل النزاعات والتصالح في الخصومات، مستمدة منهجها من تعليم الدين الإسلامي الحنيف