محافظ الطائف يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف‬، في مكتبه – اليوم -، قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة العقيد طالع الشهري.

وناقش سموّه خلال الاستقبال، عدداً من الموضوعات إلى جانب استعراض آليات وعمل الأمن البيئي.

كما استمع إلى شرحٍ عن أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي ودورهم في الحفاظ على البيئة وتوعية المجتمع والأفراد، منوهاً سموّه بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام كبير في الحفاظ على البيئة ومستقبلها للعناية بها وبتنميتها، مؤكدًا على دور قوة الأمن البيئي الفعّال في الحدّ من الممارسات المخالفة.