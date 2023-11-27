محافظ الطائف يستقبل مدير إدارة سجون المحافظة المعيّن حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم, العقيد محمد سعد الزهراني بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة سجون المحافظة.

وهنأه سموه بهذه المناسبة، مؤكدًا أهمية خدمة النزلاء، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي تركز على التأهيل وتهيئتهم ليكونوا أفراد فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.

من جانبه نوه العقيد الزهراني بالدعم المستمر الذي تحظى به مختلف القطاعات بالمحافظة من سمو محافظ الطائف، مؤكداً الحرص على القيام بالواجبات المناطة بهم.