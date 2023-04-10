محافظ الطائف يستقبل مدير شركة stc بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أمس ، مدير شركة (stc) بالمحافظة المهندس أشرف مدني، الذي سلم سموه تقريرًا عن أعمال الشركة في الربع الأول لعام 2023م.

وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف أرجاء محافظة الطائف.

وأكد سمو الأمير سعود بن نهار أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

من جانبه أعرب المهندس أشرف عن شكره وامتنانه لسمو محافظ الطائف على دعمه ووقوفه الدائم، منوهًا بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمحافظة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.