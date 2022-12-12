محافظ الطائف يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة موسى الفيفي وعددًا من منسوبي فرع الوزارة .

واستمع سموه لشرح عن أعمال فرع الوزارة، واهتمامها لتطوير قطاع الأعمال، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الفرع في ‏مجال الخدمات والرقابة فيما يتعلق بحماية المستهلك في منطقة مكة والمحافظات والمراكز التابعة .

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله- ومتابعتها الدؤوبة لتطوير المنظومة التجارية وحماية حقوق المستهلكين في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 .