محافظ الطائف يستقبل مدير مرور المحافظة المعين حديثًا

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف في مقر المحافظة اليوم مدير مرور الطائف المُعين حديثًا العقيد مشبب القحطاني بحضور مدير شرطة المحافظة اللواء عثمان اليوسف.

وهنأ سموه, العقيد القحطاني بمناسبة تعيينه, سائلًا الله له التوفيق في مهام عمله, مشيدًا بجهود رجال المرور وتفانيهم في عملهم.

كما استعرض سموه الخطط المزمع تنفيذها في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

من جهته عبر مدير مرور الطائف عن شكره وتقديره لسمو المحافظ, مؤكدًا حرصه على العمل بما يوافق الآمال والتطلعات والتوجيهات ووضع المطالب بعين الاعتبار خاصة التي تخدم سكان المحافظة وزوارها.