محافظ الطائف يستقبل وكيل وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، مساعد وكيل وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي المُعين حديثاً اللواء عبدالله بن علي التويجري، وعدداً من القيادات في الحرس الوطني.

وهنأ سموه، اللواء التويجري بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، مشيدًا بمشاركات وجهود الحرس الوطني في الفعاليات والمناسبات والأعمال التي تسهم في دعم المحافظة.

من جانبه استعرض اللواء التويجري، عدداً من الأعمال التي يقدمها الحرس الوطني ومنها المشاركة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام في موسم الحج بجانب القطاعات الحكومية المختلفة.