محافظ الطائف يشهد توقيع اتفاقية بين أمانة المحافظة وشركة كورية لتنفيذ مخطط إعلاني رقمي

المناطق_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف , اليوم , توقيع اتفاقية بين أمانة المحافظة , وشركة “3D Factory ” , لتنفيذ المخطط الإعلامي للدعاية والإعلان الرقمي في المحافظة الذي يشمل 185 موقعا في المباني والطرقات السريعة والكباري والجبال المحيطة بالمحافظة وتطوير الطائف إلى معرض شامل للشاشات الرقمية التي تهدف إلى إبراز المشاريع والاستفادة منها.

ومثل الأمانة في توقيع الاتفاقية أمينها المهندس عبدالله بن خميس الزايدي , فيما مثل الشركة الكورية مديرها التنفيذي ” Brian Oh “.

وثمن المهندس الزايدي أهتمام وحرص سمو محافظ الطائف على دعم كل ما من شأنه خدمة المحافظة وسكانها وزوارها.