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محافظ الطائف يشهد توقيع عقد شراكة بين الغرفة التجارية بالطائف ومعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 12:07 صباحًا

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أمس، توقيع عقد شراكة بين الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ومعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود.

وتهدف الشراكة إلى تقديم خدمات استشارية، ودراسة أهم الفرص الاستثمارية الواعدة لمحافظة الطائف للإسهام في تطوير المحافظة اقتصاديا، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حضر التوقيع رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله الثابت.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 12:07 صباحًا
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