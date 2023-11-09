محافظ الطائف يطلع على أعمال مشروع تطوير مطار المحافظة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف؛ اجتماعًا لمناقشة أعمال مشروع تطوير مطار الطائف والصالات المحدثة , بحضور قائد قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف اللواء طيار ركن محمد بن عبدالله الشهراني، والرئيس التنفيذي للمشروع المهندس علي بن محمد مسرحي، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية من قيادات الطيران المدني وشركة مطارات وذلك بقاعة الاجتماعات بمطار الطائف.

وشاهد سموه عرضا مرئيا لتصاميم المشروع والمستوحاه من تضاريس وطبيعة محافظة الطائف؛ مطلعًا على مراحل تنفيذ المشروع.

كما تم مناقشة خلال الاجتماع سير الأعمال والمواءمة بين الجهات المختلفة في المطار، مؤكداً ضرورة متابعة الإنجاز؛ لكون المنطقة من أهم الوجهات السياحية في المملكة وتشهد إقبالا كبير من الزوار والسياح في وقت يعدّ مطار الطائف رافداً من الروافد الأساسية للسياحة والحج والعمرة في ظل ما تشهده المحافظة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة- أيدها الله- من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين.

ووجّه الأمير سعود بن نهار بن سعود باستمرار التنسيق بين الجهات كفريق عمل واحد لمتابعة العمل والرفع العاجل بما يستجد فيه , على أن يكون هناك اجتماعات قادمة لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع.