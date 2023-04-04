محافظ الطائف يطلع على الاستعدادات التحضيرية لبطولة الملك سلمان للأندية العربية

المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف, اجتماعاً تحضيرياً بحضور مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الدكتور رجاء الله السلمي ووكيل الوزارة للمنشآت الرياضية ثامر باسنبل وعدد من مسؤولي الوزارة والاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم ومشاركة مدراء الجهات ذات العلاقة، لبحث استعدادات المحافظة والتحضيرات لبطولة كأس الملك سلمان” للأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، التي تستضيفها المملكة في الطائف وأبها والباحة .

واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض حول الاستعدادات الأولية، مثمنا حرص القيادة الرشيدة والخطوات الناجحة التي تعمل عليها وزارة الرياضة بقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في إبراز هذا الحدث الرياضي الكبير وما تقدمه من جهود حثيثة، مشيراً إلى أهمية بذل أقصى الجهود لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة, إضافة إلى التجهيزات المتعلقة في استقبال المشاركين والحضور الجماهيري ومايترتب عليه من تقديم خدمات نوعية ولوجستيه.

يذكر أن منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية المزمع أن تحتضنها المملكة الصيف القادم،