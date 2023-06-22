محافظ الطائف يطلع على تنفيذ الخطط لخدمة ضيوف الرحمن

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، على الجهود التي تقدمها الجهات الأمنية والخدمية والقطاع الثالث، للإسهام في إنجاح الخطط المعدة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين عبر منافذ الطائف.

وشاهد سموه عبر الاتصال المرئي مراحل تنفيذ الخطة التشغيلية لمطار الطائف الدولي في موسم الحج، موجهاً سموه تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن في المطار، والمواقيت، وكافة المواقع التي يحتاجون فيها للخدمة، يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام سموه بالوقوف عن كثب، والإطلاع على عمل الجهات المشاركة، وما تقدمه من خدمات لضيوف بيت الله الحرام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

ووقف سموه ميدانياً خلال اليومين الماضيين على مركز البهيته الأمني، واستعرض تجهيزات صحة الطائف، والقطاعات الصحية والخاصة بالمحافظة لخدمة ضيوف الرحمن.