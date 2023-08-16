محافظ الطائف يطَّلع على مبادرة شركة الاتصالات السعودية

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بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف المبادرة التي نفذتها شركة الاتصالات السعودية في محافظة الطائف لدعم الحالات المرضية وطالبي الخدمات الصحية في مستشفيات المملكة وخارجها .

وشاهد سمو محافظ الطائف عرضًا قدمه نائب الرئيس للعلاقات المؤسساتية المهندس محمد بن راشد أبا الخيل، عن تطور الشركة والخدمات التي تقدمها في جميع المجالات داخل المملكة وخارجها والمشاركة بجانب الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لخدمة ضيوف بيت الله الحرام والزوار والمصطافين وطالبي الخدمات والتي كان آخرها بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

كما شاهد سموه مبادرة الشركة للقطاع الصحي (العياده الافتراضية) بمقر الشركة بطريق الهدا من خلال العرض المرئي للمبادرة وعرض مباشر لاستخدام “جهاز العيادة الافتراضية “والذي يسهم في توفر الجهد والوقت على المرضى والجهات الطبيه في المستشفيات والمنازل ومواقع الحوادث، وأشار مدير شركة الاتصالات في محافظة الطائف المهندس فريد عبده حسن إلى اعتماد 10أبراج للهاتف الجوال في المحافظة سينفذ منها برجان لخدمة مخططات حي الوسام وترقية البرج الثالث قريبًا.

وأشاد سمو محافظ الطائف بالنقلة النوعية للشركة على مستوى الوطن و العالم متطلعًا لتعاون مشترك بين الجهات الحكومية والشركة لدعم الخدمات الصحية وغيرها من المبادرات.