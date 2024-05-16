محافظ الطائف يطّلع على استعدادات التجمع الصحي بالمحافظة خلال موسم الحج

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف , على استعدادات التجمع الصحي في المحافظة والمراكز التابعة لها , خلال موسم حج هذا العام.

وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور طلال المالكي , اكتمال استعدادات المستشفيات والمراكز الصحية لموسم الحج بالكوادر البشرية والمعدات والتجهيزات الطبية في المنافذ المؤدية للمشاعر المقدسة , في كلٍ من ميقات قرن المنازل وميقات وادي محرم ومطار الطائف الدولي وكافة الطرقات المؤدية للمشاعر المقدسة وذلك لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وشدد سمو محافظ الطائف على تهيئة وتجهيز المراكز الصحية على الطرقات التي يسلكها ضيوف بيت الله الحرام والمسافرون لتقديم الخدمات الصحية العالية الجودة لهم، وفق الخطة المعدة لتقديم أجود وأرقى الخدمات الصحية التي تعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.