محافظ الطائف يعتمد دليل جائزة العمل المجتمعي والتطوعي

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اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف رئيس اللجنة العليا لمدينة الطائف الصحية، دليل جائزة محافظ الطائف “للعمل المجتمعي والتطوعي” التي ستنطلق في مدينة الطائف، حيث ستسهم في تحفيز القطاعات العامة والأهلية والأفراد والمجتمع لخلق بيئة إيجابية متكاملة لبناء وتنمية المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتقود الطاقات والإمكانات إلى الاستثمار الأمثل.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمنسق برنامج مدينة الطائف الصحية تركي دغريري وفريق عمل البرنامج، اطلع خلالها على أعمال البرنامج واللجان التابعة للبرنامج ومؤشرات أدائها.

واعتمد سموه تشكيل اللجنة الاستشارية التي ستخدم مجتمع مدينة الطائف من خلال دراسة احتياجاته وترجمتها في عدد من المبادرات.

كم اطلع على تقارير لعدد المشاريع المنفذة من البرنامج التي تختص بالصحة والبيئة والتعليم والمجتمع، مؤكدًا أهمية تطوير الخدمات الصحية والاهتمام بصحة وسلامة الإنسان وتحسينها لخدمة أبناء وأهالي وزوار مدينة الطائف بالشكل الأمثل, مشيدًا بعمل فريق البرنامج, حاثًا على مضاعفة الجهود لخدمة قاصدي الطائف والخروج بعدد من التوصيات.