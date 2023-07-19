محافظ الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الأراضي والممتلكات

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، الاجتماع الأول للجنة الأراضي والممتلكات بحضور أعضاء اللجنة رئيس كتابة عدل بالطائف الشيخ عبداللطيف المدرع وأمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي ومشاركة نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس ناصر الشيحة وفريق من هيئة تطوير الطائف عن طريق الاتصال المرئي .

وأكد سمو محافظ الطائف في بداية الاجتماع أهمية منصة أحكام وماتشكله من الأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في العقارات وتسهم الموائمة بين الجهات ، مشيرا إلى ضرورة تحديد الصعوبات والمعوقات والعمل بروح الفريق الواحد وطرح التحديات التي تواجه الإدارات الحكومية والطرق الكفيلة بحلها.

وتطرق أمين الطائف إلى أهمية العمل على منظومة واحدة والعمل على نظام Gis وما يمثله من أهمية ودقة عالية تصل الى ٩٦% ، وثمن رئيس كتابة العدل بالطائف جهود سمو محافظ الطائف، واهتمامه في تذليل العقبات التي تواجه الجهات المعنية، مُبدياً الاستعداد للتعاون وتقديم جميع الخدمات والعمل بروح الفريق الواحد.

وأشاد الشيحة بالخطوات التي تقوم بها محافظة الطائف ممثلة في سمو المحافظ والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي سيتبعها العديد من اللقاءات والتعاون المتكرر ،وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة برئاسة سمو محافظ الطائف وعضوية رؤساء الجهات المعنية وتشكيل فريق عمل تحت إشراف المحافظة للوقوف على التحديات وكيفية معالجتها ووضع خطة عمل تنفيذية للجنة.