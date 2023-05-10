محافظ الطائف يقف على استعدادات مدينة الملك فهد الرياضية لبطولة كأس الملك سلمان

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وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف اليوم, بمشاركة الجهات ذات العلاقة على استعدادات مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، التي تستضيفها المملكة في كلآ من ” الطائف، وأبها، والباحة.

واستمع سموه لشرح من المسؤولين في وزارة الرياضة والشركة المنفذة للمشروع عن الاستعدادات والفترة الزمنية المُقررة للانتهاء من المشروع, مؤكداً أهمية هذه البطولة كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وأهميتها لمحافظة الطائف، مشدداً على تظافر الجهود من الجهات ذات العلاقة بكامل جاهزيتها لإنجاح هذه البطولة.

وشاهد شرح عن مرافق المدينة من الملاعب الرياضية والمركز الإعلامي وغرف اللاعبين والمدرجات والارضيات والمداخل والشاشات وغيرها من الخدمات التي ستكون الأولى على مستوى الملاعب الرياضية في المملكة.