محافظ الطائف يكرم أخصائية مجمع إرادة والصحة النفسية مُبْتكرة نظارة الواقع المعزز

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، أخصائية مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، عبير مطر الحارثي، التي حصدت المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة معرض المرأة المخترعة الدولي “KIWE”” بكوريا الجنوبية باختراعها وابتكارها “نظارة الواقع المعزز بداخلها سماعة”.

وبارك سموه للفائزة التفوق مشيداً بالعمل الذي قدمته وتمثيل الوطن خير تمثيل بين دول العالم المشاركة، مؤكدا أن النتائج الملموسة التي يحققها أبناء وبنات محافظة الطائف في شتى المجالات دليل على ما يمتاز به أبناء المحافظة من نبوغ وتميز.

وحث سمو محافظ الطائف على الاستمرار في الأعمال التطويرية والاختراعات التي تفيد الوطن وتنعكس على رفع مكانة المملكة في المشاركات العالمية.

فيما ثمنت الأخصائية عبير الحارثي لسموه , دعمه وتوجيهه خلال اللقاء , مشيدة بالتعاون من إدارة التدريب والموارد البشرية بمجمع إرادة والصحة النفسية على جهودهم في تذليل العقبات أمامها.