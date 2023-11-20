محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في تنظيم أعمال شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، الجهات الحكومية والخاصة التي شاركت في أعمال تنظيم شعلة دورة الألعاب السعودية 2023.

وثمن سموه للجميع الجهود المبذولة في إبراز دورة الألعاب والتظاهرة الرياضية؛ مؤكدًا أن المملكة -ولله الحمد- تشهد قفزات كبيرة في القطاع الرياضي بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، الذي جعل المملكة وجهة مثالية للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الأخيرة لتؤتي الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 ثمارها مبكرًا في قطاع الرياضة.