محافظ الطائف يكرم الطلبة المتفوقين بتعليم المحافظة

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، 15 طالباً حصلوا على درجة “موهبة إستثنائية” في مقياس موهبة للقدرات العقلية على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالطائف للعام 1444هـ، وذلك خلال استقبال سموه لمدير عام تعليم الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، ومساعده للشؤون التعليمية للبنين، ومدير إدارة الموهوبين، والطلاب المكرمين .

وقال سموه مُخاطباً المتفوقين : “أنتم فخر لي وللطائف وللوطن، وسعيد ومتشرف بكم وبأولياء الأمور والمنظومة التعليمية”، مقدماً سموه التهنئة للطلاب على ما حققوه من إنجاز سبقه العديد من الإنجازات لمحافظة الطائف، مؤكداً على أهمية دعم هذه الفئة من الطلاب ورعايتهم باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وعماد نهضته ورقيه.

وثمّن مدير عام التعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف لسمو محافظ الطائف رعايته ودعمه وتحفيزه للموهبة والإبداع وللطلاب الموهوبين ولبرامج التعليم المختلفة في المحافظة.