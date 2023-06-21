محافظ الطائف يكرم طالبات موهبة أستثنائية

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف 12 طالبة حصلوا على درجة “موهبة استثنائية” في مقياس موهبة للقدرات العقلية على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالطائف للعام 1444هـ .

جاء ذلك خلال استقباله مدير عام تعليم الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي ومديرة إدارة الموهوبات فوزية الحارثي والطالبات المكرمات وأولياءالأمور.

وقدم سموه التهنئة للطالبات على ما حققوه من إنجاز مؤكدًا على أهمية دعم هذه الفئة من الطلاب ورعايتهم باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وعماد نهضته ورقيه، وقال ” انا فخور بشباب وفتيات الطائف لما يحققون من انجازات للوطن والمحافظة واطالبهم بالاستمرار في حصد النجاحات والإنجازات كل عام .

من جهته ثمن مدير عام التعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف لسمو محافظ الطائف رعايته ودعمه وتحفيزه للموهبة الإبداع وللطلبة الموهوبين ولبرامج التعليم المختلفة في المحافظة.