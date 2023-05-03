محافظ الطائف يلتقي أعضاء اللجنة التنسيقية للمهندسين بالمحافظة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز مُحافظ الطائف أمس أعضاء اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمُهندسين بالطائف ، والذين قدموا للسلام على سموه واسِتعراض المهام و الأعمال التي تُقدمها اللجنة .

وإستمع سمو محافظ الطائف لشرح عن مهام ومسؤوليات وأعمال اللجنة من رئيس اللجنة التنسيقية، المهندس عبدالله الزهراني مشيدآ سموه بالجهود التي تقع على عاتق المُهندسين السعوديين وما يُقدمون من أعمال في سبيل تطوير وتخطيط مُدنهم .

مُتطلعآ سموه لعقد عدد من الورش تُحاكي وتُناقِش شتى الجوانب لإعادتها بشكل يليق بالمحافظة والخروج بتوصيات تخدم الطائف وسكانها وزوارها. مُبديآ إستعداد سموه للدعم بكل مايخدمها ويحقق لها النجاح لتطوير الطائف .

لافتآ سموه قُدرة الشباب السعودي على تطوير مدنهم وتخطيطها بالشكل الجيد لوجود كفاءات عالية من التدريب والخبرات.