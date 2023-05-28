محافظ الطائف يلتقي الرئيسَ التنفيذي للبرامج في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف اليوم ، الرئيسَ التنفيذي للبرامج في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سعد بن عبدالرحمن الوابل ، وعددًا من القيادات في الهيئة.

واستمع سموُّه لعرض عن مشروع إعادة تأهيل ميقاتي”قرن المنازل بالسيل الكبير وميقات وادي محرم”.

وأشار الرئيس التنفيذي سعد الوابل إلى أنه تنفيذاً للأمر السامي المتضمن نقل مهام الإشراف على مواقيت الإحرام إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد قامت الهيئة الملكية بعمل دراسة للمواقع بوضعها الحالي، وتقسيم مراحل التحسين والتطوير إلى مرحلتين، تبدأ بالتطوير الشامل والتطوير العاجل وإزالة التشوه البصري، وإعادة تأهيل مرافق الميقات، و سهولة الاستخدام للمستفيدين.

واستعرض الوابل الأعمال التي نفَّذَتها الهيئة في ميقاتي السيل ووادي محرم تمثَّلت في أعمال الدهانات والأرصفة، وتحسين الطرقات المحيطة والمؤدية، وإزالة التشوهات البصرية والتوسع في مواقف الدخول والخروج لمركبات حجاج بيت الله الحرام، والمعتمرين، والزوّار، وتخصيص وتطوير المرافق الخدمية.

وثمَّن سموُّه الجهود التي تبذلها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تنعكس على ميقاتي الطائف لما تشهده من أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين والزوَّار من داخل المملكة وخارجها.