محافظ الطائف يلتقي السفير الكوري والوفد المرافق

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ والوفد المرافق له.

ورحب سموه بالسفير الكوري والوفد المرافق، متمنياً أن يقضوا أطيب الأوقات في مصيف المملكة، والاستمتاع بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة.

وأشار سموه إلى التطور الكبير الذي تشهده محافظة الطائف، والإقبال الكبير من رؤوس الأموال والمستثمرين الذين يتوافدون على الطائف لما تمتاز به من مقومات سياحية اقتصادية وتنموية كبيرة.

وأشاد السفير الكوري خلال حديثة بما شاهد من تطور للمحافظة في مختلف المجالات، مبدياً إعجابه بتجارب المزارعين في زراعة الشتلات في المدرجات الجبلية، وإنتاج مشتقات الورد الطائفي عبر التقنيات الحديثة، وطرق استخدام الصناعات التحويلية.